Frosinone, successo per la Festa della Scuola e della Costituzione

Una Festa intergenerazionale per ribadire il valore identitario e unitario dell’appartenenza alla comunità, per riflettere su doveri e diritti dei cittadini e per condividere momenti di gioia e aggregazione: questi gli elementi portanti della Festa della Scuola e della Costituzione. L’edizione 2023 si è tenuta, sabato, al palazzo dello sport di Frosinone.

Presenti, con il vicesindaco Antonio Scaccia e l’assessore alla pubblica istruzione Valentina Sementilli, l’assessore Alessandra Sardellitti, i consiglieri Andrea Turriziani, Dino Iannarilli, Anselmo Pizzutelli e Corrado Renzi e il consigliere delegato allo sport Francesco Pallone, il dirigente Andrea Manchi e la funzionaria Valeria Saiardi, i dirigenti scolastici dei 4 comprensivi (i professori Edina Furlan, Mara Bufalini, Mara Perna e Giovanni Guglielmi), insieme ai docenti, con gli studenti delle scuole elementari e medie del capoluogo e le loro famiglie.

“La Festa della Scuola e della Costituzione è diventata, dal 2012, un appuntamento irrinunciabile per gli studenti delle scuole elementari e medie del capoluogo. Gli studenti, grazie anche al prezioso supporto dei dirigenti e dei docenti, sono stati oggi protagonisti di rappresentazioni di alto profilo artistico e culturale ispirate agli articoli 33 e 34 della nostra Carta costituzionale, atto fondamentale della Repubblica italiana. La lettura dei due articoli ci fa capire come la nostra stessa Carta costituzionale, il riferimento sicuro su cui si fonda l’ appartenenza di ognuno di noi alla comunità, sottolinei l’importanza del diritto allo studio – ha dichiarato il vicesindaco Scaccia – Le madri e i padri costituenti, coloro cioè che condussero i lavori che portarono alla stesura della Costituzione, raggiunsero una sintesi superiore tra diverse sensibilità, stabilendo, all’interno della nostra amata Carta, i diritti e i doveri derivanti dall’essere cittadini della Repubblica, che trova nella democrazia, nella libertà, nella pace, i suoi valori fondanti.

E lo studio rientra proprio tra i valori più alti portatori di libertà. Gli strumenti che la scuola permette di acquisire sono gli stessi strumenti di cui farete uso, nella vita quotidiana, per compiere le vostre scelte, per realizzare i vostri sogni, per raggiungere i vostri obiettivi, esercitando la libertà che solo la conoscenza può dare”.

“Un sentito ringraziamento – ha dichiarato l’assessore Sementilli – ai ragazzi che con tanto entusiasmo e impegno hanno lavorato alle performance di oggi e che, quotidianamente, tassello dopo tassello, nelle aule delle nostre scuole, costruiscono il proprio bagaglio di esperienze e di conoscenze, che permetterà loro di affrontare con successo le sfide che il futuro riserverà loro. Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza il sostegno delle famiglie, dei dirigenti, dei docenti e di tutto il personale non docente che, giorno dopo giorno, all’interno degli istituti del nostro territorio, lavorano affinché ogni studente esprima pienamente il proprio potenziale, sia nell’ambito professionale che umano, per eccellere nella professione di domani e per diventare un cittadino consapevole e responsabile, all’interno di una società che ci auguriamo metta sempre più al primo posto i valori del merito, della solidarietà, della coesione sociale”.

