Frosinone, studio scientifico sull’Alberata storica di viale Roma: il Comune affida l’analisi al Politecnico di Milano

Il Comune di Frosinone avvia uno studio tecnico-scientifico avanzato sull’Alberata storica di viale Roma, uno dei luoghi più riconoscibili e identitari della città. L’iniziativa, realizzata su indirizzo del Sindaco Riccardo Mastrangeli e del vicesindaco Antonio Scaccia e approvata dalla giunta comunale, riguarda circa 200 alberi – in gran parte platani – distribuiti in due filari lungo oltre un chilometro, che costituiscono un patrimonio storico, paesaggistico e ambientale di grande valore.

L’analisi sarà affidata a un team multidisciplinare di esperti, composto dal professor Andrea Galli del Politecnico di Milano (geotecnica), dal professor Riccardo Castellanza dell’Università Milano-Bicocca (geotecnica e rigenerazione urbana), dall’agronomo Andrea Santacroce (diagnostica strumentale e biomeccanica degli alberi) e dall’agronomo Giuseppe Sarracino (funzionario del settore ambiente comunale), con l’obiettivo di approfondire scientificamente la stabilità degli alberi e individuare le strategie più efficaci per la loro tutela e gestione.

Alla presentazione in aula consiliare erano inoltre presenti l’assessore alla digitalizzazione, Maria Teresa Spaziani Testa, e il dirigente del settore ambiente, arch. Giuseppe Viscogliosi.

Negli ultimi anni alcune verifiche tecniche hanno evidenziato possibili criticità nella stabilità di alcuni esemplari. L’innovativo studio che sarà condotto a Frosinone consentirà di affrontare il tema con un approccio che integra competenze agronomiche, ingegneristiche e geotecniche, considerando l’albero non solo dal punto di vista botanico, ma anche come una struttura complessa, soggetta a sollecitazioni meccaniche e alle condizioni del terreno in cui cresce.

L’attività sarà articolata in tre fasi principali.

La prima riguarderà la caratterizzazione degli alberi, con rilievi e valutazioni tecniche sullo stato vegetativo, sulla struttura e sulle condizioni dell’apparato radicale.

La seconda sarà dedicata a misure e monitoraggi strumentali, finalizzati a valutare la risposta biomeccanica degli alberi e la loro stabilità in relazione alle condizioni ambientali e del suolo.

L’ultima consisterà in analisi avanzate e nell’interpretazione dei dati, che consentiranno di stimare con maggiore precisione il rischio di cedimento e di individuare le eventuali misure di mitigazione o di intervento più adeguate.

Le attività saranno inizialmente concentrate su un campione rappresentativo di alberi, così da calibrare le metodologie di analisi e definire un modello scientifico di valutazione che potrà poi essere esteso all’intera Alberata.

“Oggi presentiamo un’iniziativa molto importante per la nostra città, che riguarda uno dei luoghi più riconoscibili e identitari di Frosinone – ha dichiarato il sindaco Riccardo Mastrangeli – L’Alberata di viale Roma non è soltanto un elemento del paesaggio urbano, ma un vero patrimonio storico, ambientale e culturale della nostra comunità. Di fronte alle criticità emerse negli ultimi anni, un’amministrazione responsabile deve conciliare due esigenze fondamentali: garantire la sicurezza dei cittadini e tutelare il patrimonio arboreo. Per questo abbiamo scelto di affidarci a un centro di eccellenza come il Politecnico di Milano, che garantirà competenza scientifica, indipendenza e rigore metodologico. L’obiettivo è chiaro: disporre di valutazioni tecniche affidabili che ci consentano di prendere decisioni responsabili, implementando la sicurezza e allo stesso tempo preservando il più possibile questo straordinario patrimonio verde della città”.

“Questo progetto rappresenta un passo importante verso una gestione sempre più scientifica e consapevole del verde urbano – ha dichiarato il vicesindaco e assessore all’ambiente Antonio Scaccia – L’obiettivo è conoscere in modo approfondito lo stato di salute e la stabilità degli alberi di viale Roma attraverso strumenti e analisi innovative, così da programmare gli interventi più adeguati nel rispetto della sicurezza e della tutela di un patrimonio arboreo storico che appartiene a tutta la città. Come amministrazione, crediamo che la gestione del verde urbano debba essere sempre più fondata sulla conoscenza, sulla ricerca e sulla collaborazione con il mondo universitario”.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di attenzione alla qualità ambientale e alla valorizzazione del verde urbano, considerato un elemento strategico per la vivibilità e la sostenibilità della città.