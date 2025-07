FROSINONE – STUDENTESSA DI PONTECORVO PRESENTA UNA TESINA SULL’ARMA DEI CARABINIERI. RICEVUTA DAL COMANDANTE PROVINCIALE, COL. GABRIELE MATTIOLI

È ispirandosi ai Carabinieri che ha elaborato la sua tesina per gli esami della scuola media. L’idea è stata di una giovanissima studentessa residente a Pontecorvo (FR) che, nel futuro, vorrebbe realizzare il suo sogno di frequentare l’Accademia Militare e diventare così “Ufficiale nell’Arma dei Carabinieri”.

La ragazza la settimana scorsa ha donato ai Carabinieri di Pontecorvo l’elaborato redatto per l’esame scolastico ed è stata ricevuta dal Comandante della Stazione Carabinieri di Pontecorvo, Luogotenente C.S. Sergio Parrillo.

Il gesto e la passione per l’Arma mostrata dalla giovane ha riscosso l’interesse del Comandante Provinciale, Col. Gabriele Mattioli, che ha invitato la studentessa per una visita al Comando Provinciale che si è svolta nella giornata di ieri.

Kendra GARGANO ha riferito che l’amore per l’Arma dei Carabinieri, gli è stato trasmesso dal padre, tanto che nel tempo ha maturato un profondo affetto per “i Carabinieri” poiché, oltre che colpita dal fascino della divisa, ammira il loro fare e la loro dedizione nel garantire giornalmente la sicurezza dei cittadini, anche a discapito della propria persona e della loro famiglia. Ha espresso il sogno di vincere il concorso per entrare nell’Accademia Militare e diventare così un Ufficiale dell’Arma. Questo profondo amore per la “Benemerita”, l’ha portata a presentare la tesina per gli esami di terza media intrecciando in modo articolato gli aspetti diversi delle materie scolastiche con le peculiarità dell’Arma dei Carabinieri, non dimenticando di citare nel suo elaborato il sacrificio del Brig. Carlo Le GROTTAGLIE avvenuto il 12 giugno 2025, quando, in servizio di pattuglia nel suo ultimo turno, poiché prossimo alla pensione, interveniva senza esitazione per bloccare due rapinatori a bordo di un’autovettura nella zona industriale di Francavilla Fontana (BR), venendo ferito mortalmente.

Il Comandante Provinciale, ha evidenziato come la giovane studentessa ha saputo trasmettere nella tesina i valori di legalità, rispetto, giustizia e coraggio, e che tale non comune scelta rappresenta un segnale positivo per le nuove generazioni nonché un esempio di profondo senso delle Istituzioni.

Al termine dell’incontro la giovane studentessa ha donato una copia della sua tesina al Comandante Provinciale, ringraziandolo anche per l’accoglienza ed il grande affetto ricevuto.