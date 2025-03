Frosinone, Strategia Territoriale: giovedì incontro sul monitoraggio civico

Giovedì 6 marzo alle ore 11, nell’aula consiliare del Comune di Frosinone, si terrà l’incontro tra il Comune e le organizzazioni della società civile che hanno partecipato al progetto “Monitoraggio Civico – Modalità innovative di implementazione del Principio di Partenariato nella Politica di Coesione europea”, promosso dalla Commissione Europea con la supervisione dell’OCSE e coordinato dalla Regione Lazio – Autorità di Gestione del Programma Lazio FESR 2021-2027 – con la partecipazione di ANCI Lazio. L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali del Sindaco, Riccardo Mastrangeli, e di Massimiliano Pacifico, rappresentante dell’Autorità di Gestione del PR FESR Lazio.

Durante l’incontro, i rappresentanti della società civile (Fiab, Legambiente e Coordinamento Schioppo Bene Comune) illustreranno i risultati del primo monitoraggio civico di alcuni progetti finanziati dalla Strategia Territoriale: Greenway sul Fiume Cosa – Matusa – Parco delle Sorgenti; valorizzazione Terme romane sul Fiume Cosa; PUMS ampliamento aree sosta di interscambio – riqualificazione parcheggi via Refice (Area ex Agip).

“Il Comune di Frosinone, con gli interventi previsti su tutto il territorio comunale inclusi nella Strategia Territoriale, intende migliorare la qualità della vita dei cittadini, valorizzando l’identità della nostra comunità per una città più sostenibile sotto il profilo ambientale, più moderna sotto l’aspetto della mobilità, più adeguata ai tempi, attrattiva e inclusiva – ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli – Una città che metta al proprio centro l’essere umano, portatore di specifici diritti e bisogni, raggiungendo gli obiettivi primari della salute e del benessere della nostra Comunità. L’incontro di giovedì rientra nel percorso di ascolto e coinvolgimento nella co-pianificazione della Strategia Territoriale: l’obiettivo, infatti, è promuovere la partecipazione, in un’ottica di condivisione dei progetti che cambieranno il volto del capoluogo”.

Per effettuare l’attività di monitoraggio, i partecipanti hanno “adottato” un progetto finanziato impegnandosi a seguirne l’avanzamento e i risultati nel tempo. Le associazioni locali presenteranno i report realizzati, evidenziando criticità, punti di forza e possibili sviluppi futuri dei progetti della Strategia.

Gli strumenti di analisi e valutazione scelti per questa attività sono quelli di Monithon Europe ETS. L’iniziativa che si svolgerà a Frosinone il 6 marzo 2025 è replicata anche a Rieti, Latina e Viterbo, coinvolte nel medesimo progetto.

L’incontro sarà un’occasione, anche per coloro che non hanno ancora intrapreso il monitoraggio, di approfondire i progetti finanziati nell’ambito della Strategia Territoriale che verranno attuati sul territorio, beneficiare del confronto tra i rappresentanti comunali e la società civile e ottenere tutte le informazioni su come partecipare in futuro. I risultati di questo dialogo nelle varie città coinvolte saranno poi presentati nel corso dell’evento finale che si svolgerà il 21 marzo 2025 a Roma con la Commissione Europea (Direzione Generale Politica Regionale e Urbana) e l’OCSE.

L’incontro è aperto a tutti i cittadini, associazioni e stakeholder interessati a contribuire attivamente al monitoraggio delle strategie territoriali e alla trasparenza nell’uso dei fondi europei.