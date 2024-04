Frosinone, “StraordiMario” al teatro Vittoria

Mario Zamma, una delle colonne storiche della compagnia del Bagaglino, sarà a Frosinone oggi, giovedì 25 aprile, alle 18 con lo spettacolo “Straordimario”. Biglietti in vendita in teatro. Per Zamma, tanti programmi televisivi di successo, quattro premi televisivi importanti, quattro Telegatti, tanta televisione ma soprattutto tanti anni di teatro alle spalle. Molti gli spettacoli da solista negli ultimi dieci anni, anche come autore. “StraordiMario” nasce proprio dalla voglia di raccontarsi attraverso la satira politica passando per quella di costume, al varietà in formato “one man show”. “StraordiMario” racconta in prima persona la vita artistica e in parte privata con alcuni aneddoti molto divertenti dell’autore. Imitazioni, musica, comicità, ma anche emozioni: “StraordiMario” riuscirà a far ridere ma allo stesso tempo riflettere. L’evento è patrocinato dagli assessorati al centro storico e alla cultura.

COMUNICATO STAMPA

