Frosinone, strade: manutenzioni con i gestori delle reti

L’amministrazione Ottaviani, mediante l’assessorato ai lavori pubblici e manutenzioni, coordinato da Fabio Tagliaferri, in collaborazione con i fornitori dei servizi, sta procedendo alla verifica dei ripristini dello stato delle sedi stradali a seguito dei lavori compiuti sulle reti idriche, elettriche e per le telecomunicazioni. Tramite la supervisione del referente comunale, geom. Salvatore Cirillo, infatti, sono diverse le sedi viarie del territorio urbano ed extraurbano attualmente oggetto di manutenzione e restyling. Tra queste, sono inserite nel cronoprogramma degli interventi Viale Giacomo Matteotti, Via Pignatelle, Piazza Sandro Pertini, Via Aldo Moro, Via Moletta, Via Mastruccia, Viale America Latina, Via Albinoni, Via Isonzo, Via Don Minzoni, Via Enrico Fermi, Via Sodine, Via Carlo Emanuele Buscaglia, Via Polveriera, Via Termini D’Alatri, Via Maniano, Via Castagnola, Via Maria, Via Vado del Tufo-Viale Austria, Viale Parigi, Via Piave, via Prefelci, Contrada Corina, Via Pozzolina, Via Carlo Conti, Via Le Noci-Mola D’Atri-Sambuco, Via Fedele Calvosa, Via Severino Gazzelloni, Via Talete, Via Tommaso Landolfi, Viale Olimpia, via La Botte, via Fontana Unica, via Puccini. in una seconda fase, saranno attivate ulteriori manutenzioni nelle restanti zone della città, sia al centro che in periferia, sempre grazie all’ausilio dei gestori dei sottoservizi.

COMUNICATO STAMPA