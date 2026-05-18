Frosinone, stop topi e zanzare: mercoledì l’intervento

Stop a topi e zanzare: mercoledì 20 maggio verrà effettuato un intervento antilarvale e di derattizzazione, tra i diversi previsti sul territorio del Comune di Frosinone, a basso impatto ambientale e nel rispetto delle norme di legge. “Prosegue con attenzione e continuità – ha dichiarato il vicesindaco e assessore all’ambiente del Comune di Frosinone, Antonio Scaccia – il programma di interventi predisposto dall’amministrazione comunale per la tutela dell’igiene urbana e della salute pubblica. Le operazioni antilarvali, per contrastare la presenza di insetti, e quelle di derattizzazione, rappresentano un’attività fondamentale di prevenzione, soprattutto con l’arrivo della stagione più calda. Gli interventi vengono effettuati con prodotti e modalità a basso impatto ambientale, nel pieno rispetto delle normative vigenti, per garantire sicurezza ed efficacia a tutela dei cittadini e del decoro urbano”.