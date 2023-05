Frosinone, stop alle zanzare: nuovo intervento antilarvale

Stop alle zanzare: giovedì 25 maggio verrà effettuato un ulteriore intervento antilarvale, tra i diversi previsti sul territorio del Comune di Frosinone, a basso impatto ambientale e nel rispetto delle norme di legge. “La disinfestazione antilarvale è un modo efficace per tenere sotto controllo la comparsa di insetti. In questo modo, si impedisce la schiusa delle uova e, quindi, la successiva fastidiosa presenza delle zanzare durante l’estate. Il programma di disinfestazione, portato avanti dell’assessorato all’ambiente e svolto da personale specializzato – ha dichiarato il vicesindaco e assessore all’ambiente Antonio Scaccia – prevede un ciclo di più interventi su tutto il territorio diversificati per tipologia: dopo l’antilarvale, saranno condotti i trattamenti contro la proliferazione di zanzare adulte”.

COMUNICATO STAMPA