Frosinone, stop alle zanzare: martedì l’intervento antilarvale

Stop alle zanzare: martedì 18 aprile verrà effettuato il primo dei diversi interventi antilarvali previsti sul territorio del Comune di Frosinone, a basso impatto ambientale e nel rispetto delle norme di legge. “Il programma di disinfestazione, portato avanti dell’assessorato all’ambiente e svolto da personale specializzato – ha dichiarato il vicesindaco e assessore all’ambiente Antonio Scaccia – affida un ruolo strategico nella lotta all’intervento antilarvale, per impedire la schiusa delle uova e, quindi, la successiva fastidiosa presenza degli insetti durante l’estate. Si tratta di un intervento mirato per ridurre in modo importante la quantità di potenziali zanzare adulte nel corso dei mesi più caldi”.Gli uffici comunali hanno programmato, per le prossime settimane, il ciclo di interventi antilarvali. A giugno, invece, saranno condotti i trattamenti contro la proliferazione di zanzare adulte.

COMUNICATO STAMPA