Frosinone, stop alle zanzare: giovedì nuovo intervento antilarvale

Stop alle zanzare: giovedì 22 giugno verrà effettuato un ulteriore intervento antilarvale, tra i diversi previsti sul territorio del Comune di Frosinone, a basso impatto ambientale e nel rispetto delle norme di legge. “La disinfestazione antilarvale è un modo efficace per tenere sotto controllo la comparsa di insetti. In questo modo, si impedisce la schiusa delle uova e, quindi, la successiva fastidiosa presenza delle zanzare durante i mesi più caldi. Il programma di disinfestazione, portato avanti dell’assessorato all’ambiente e svolto da personale specializzato – ha dichiarato il vicesindaco e assessore all’ambiente Antonio Scaccia – prevede più cicli su tutto il territorio diversificati per tipologia, che comprende sia gli interventi antilarvali sia i trattamenti contro la proliferazione di zanzare adulte”.

COMUNICATO STAMPA