Frosinone – Stefano Belli: Tende Parasole in Via Aldo Moro per proteggere i turisti e cittadini dal sole e il calore

Frosinone . Idee chiare su progetti da effettuarsi a Frosinone , da parte del candidato consigliere comunale Stefano Belli della lista civica “Frosinone capoluogo”.

Lo stesso – BELLI- Gia’ Sindaco di Patrica, Dopo aver proposto nei giorni scorsi delle idee importanti, come l’apertura di un ufficio di finanza agevolata per commercianti e cittadini, sostegno all’apertura dell’aeroporto civile, prevedere una citta’ cardioprotetta, lo sportello giovani e disoccupati , un progetto inclusivo , una citta’ partecipativa con forze sociali e con cittadini e tanto altro. Ha inoltrato al neo candidato Sindaco Dott. Riccardo Mastrangeli, una idea particolare e utilissima ai cittadini e turisti di Frosinone.

Si tratta del montaggio di tende parasole colorate e di abbellimento su tutta Via Aldo Moro , durante il periodo estivo e nelle ore caldissime della giornata.

In questo caso, i colori e i materiali scelti giocano un ruolo fondamentale, afferma lo stesso, infatti con il montaggio di esse l’impatto ambientale deve avere giovamento . Inoltre e grazie alla legge di bilancio dello stato , è possibile acquistare delle tende che servano da schermatura solare, con un costo detraibile al 50% del costo totale.

Le tende da sole mobili: sono il modello più economico e facile da installare. Lo stesso Stefano Belli, riprende e prospetta una idea utilizzata in una delle citta’ piu belle in Europa , nella citta’ architettonica di Murcia in Spagna ( vedasi foto allegate)

Questo sistema di montaggio delle stesse, può essere spostato a piacimento ed è facilmente pieghevole. Serve non solo a proteggere dal sole, ma favorisce la circolazione dell’aria, In più, queste tende da sole possono essere fissate a piacimento tra i palazzi , ambo i lati e rimosse o arrotolate durante i mesi di non utilizzo.

Installare tende da sole mobili, richiede poco sforzo e porta notevoli benefici ai negozianti di una delle strade piu’ importanti del capoluogo.

Infatti, anche nelle ore piu’ calde i turisti e cittadini, potrebbero fare shopping senza alcun problema di orario.

Bisogna- conclude Stefano Belli – programmare alcune iniziative particolari , per poter far diventare Frosinone , una citta’ al passo con le altre citta’ Italiane e cercare di far turismo, per portare benefici nel settore delle vendite, che in questi tempi e’ un settore penalizzato conclude Belli.

Comunicato stampa a firma di Stefano Belli