Frosinone – Stefano Belli: Tanto si e’ fatto per il centro storico, ma molto altro si deve fare

Frosinone. È evidente che qualunque scelta di sviluppo economico, culturale e sociale del paese deve tener

conto del centro storico ,come luogo di residenza per le giovani generazioni, di investimento commerciale ed artigianale per i piccoli imprenditori locali e di fruizione turistica per nuovi investitori.

“ A differenza di quello che dicono gli avversari politici, ritengo che molto la precedente Amministrazione comunale del sindaco Nicola Ottaviani, ha fatto per il centro storico, cuore della citta’.

A parlare e’ il candidato consigliere della Lista civica Frosinone capoluogo ed ex sindaco di Patrica, Stefano Belli, che sostiene con forza l’elezione del Dott. Riccardo Mastrangeli come primo cittadino della citta’.

Inoltre Belli ,dice che bisogna programmare tante altre iniziative in favore della parte alta ‘ e per i cittadini residenti.

Per questi motivi ritengo che l’Amministrazione comunale del futuro Sindaco deve prevedere:

abbattere gli standard urbanistici per consentire l’uso commerciale e artigianale di tutte le

strutture e di tutti i locali esistenti nel centro storico, adeguando il Regolamento Sanitario

vigente;

ridurre del 30% le imposte e le tasse, quali la IUC, per tutte le attività commerciali esistenti

e del 70% per chiunque voglia investire in attività artigianali, commerciali e strutture ricettive;

abolire gli oneri di urbanizzazione e la tassa di occupazione del suolo pubblico per chi effettua lavori di ristrutturazione volti al recupero degli immobili, nel rispetto dei criteri dell’architettura del luogo, secondo un “disciplinare” realizzato dalla P.A., basato su un programma di recupero del centro storico;

riqualificare e recuperare le piazze, i vicoli, il belvedere e tutti gli scorci suggestivi esistenti oltre a cercare di fare nuovi parcheggi;

Sono certo – conclude Stefano Belli ,che il futuro sindaco del centrodestra Dott. Mastrangeli, attuera’ con convincimento e celerita’.

Conunicato stampa a firma di Stefano Belli