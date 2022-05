Frosinone – Stefano Belli : “I Giovani l’eccellenza di una citta”

Frosinone. Ancora una importante iniziativa volta alle politichre Giovanili d aparte del candidato consigliere della lista Frosinone capoluogo che sostiene con Forza Il dott. Riccardo Mastrangeli .

Lo stesso Gia ‘ Sindaco di Patrica, dichiara che i giovani sono la forza di una Citta’ e su di loro bisogna puntare notevolmente.

“I giovani sono la vera risorsa della citta’ , l’eccellenza della nostra comunità” . Vogliamo canalizzare le loro energie, il loro entusiasmo a beneficio di tutti, per dimostrare che essi rappresentano non solo il futuro, ma il presente. I giovani rappresentano il futuro di ogni società. Essi sono il principale strumento di “promozione sociale”, oltre che di contrasto alla miseria morale e materiale, per cui puntiamo ad un percorso formativo di coinvolgimento e responsabilizzazione, per avvicinarli alla politica tramite:

la promozione e realizzazione eventi culturali e ricreativi;

lo sport e l’inclusione sociale;

le convenzioni con associazioni;

Implementare laConsulta Giovanile Comunale;

la promozione di progetti educativi sul fronte dei comportamenti a rischio che colpiscono i giovani (Droga, alcol, guida sotto l’effetto disostanze stupefacenti, dipendenza da internet, ecc);

incontri formativi rivolti all’imprenditoria giovanile per favorire i processi di conoscenza dei mercati e, soprattutto nel settore dell’agricoltura, finalizzati alla crescita di nuove attività e che consentano un’ adeguata formazione;

istituire, con l’ausilio delle scuole, un progetto di “Young House” (Consiglio Comunale per ragazzi), che permetta l’organizzazione di incontri periodici a tema, improntati sulla conoscenza del funzionamento dei vari organi comunali, della composizione dei bilanci, delle politiche di investimento e dei fondi pubblici, per favorire l’avvicinamento consapevole dei giovani alla politica e alle istituzioni, in modo da prepararli come nuova classe dirigente;

creare un “Progetto per bambini”, conclude Stefano Belli – incentivando punti di aggregazione di svago e divertimento (grest), in sinergia con le associazioni di categoria, con lo scopo di renderli punti di riferimento peri genitori lavoratori.

Questa e’ la Frosinone del Fare.

Comunicato stampa a firma di Stefano Belli