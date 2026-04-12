Frosinone – Statua Padre Pio decapitata: la condanna del Sindaco Mastrangeli

“Esprimo la più ferma e profonda condanna per il vile atto vandalico compiuto all’interno della chiesa abbaziale di San Benedetto, nel cuore della nostra città – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli – Il danneggiamento della statua di Padre Pio, figura di straordinaria devozione anche per la nostra terra, rappresenta un gesto inaccettabile che ferisce l’intera comunità, al di là della sensibilità religiosa di ciascuno, colpendo i valori fondanti della civile convivenza.

Frosinone è una città che riconosce nella propria storia, nel senso di appartenenza e nel rispetto i pilastri della propria identità. Per questo, atti come questi non possono e non devono trovare spazio. Il lavoro, come sempre tempestivo e rigoroso, delle forze dell’ordine, consentirà di fare piena luce sull’accaduto, al fine di individuare al più presto i responsabili di un gesto così grave”