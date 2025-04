Frosinone, stagione teatrale Vittoria: annullata la data di sabato

In attuazione della deliberazione del Consiglio dei Ministri per la scomparsa di Papa Francesco, contenente la disposizione del lutto nazionale e la raccomandazione di differire gli eventi di intrattenimento previsti sabato 26 aprile, giorno di celebrazione delle esequie, lo spettacolo di Marco Falaguasta al Teatro Vittoria di Frosinone, “Il meglio… di noi”, andrà in scena unicamente domenica 27 aprile alle ore 18.Si chiuderà così la stagione di prosa autunnale al Teatro Vittoria, organizzata dall’amministrazione Mastrangeli mediante gli assessorati alla cultura (Simona Geralico) e centro storico (Rossella Testa) in collaborazione con Good Mood. Info line: 328/5638006; info@paloreventi.it.

