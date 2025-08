Frosinone, SS 155 per Fiuggi: modifiche viabilità per lavori

La Polizia Locale di Frosinone ha emesso l’ordinanza che istituisce, dalle 7 di mercoledì 6 agosto e fino al termine dei lavori, la chiusura di SS 155 per Fiuggi nel tratto compreso da Piazza Madonna della Neve alla rotatoria con SR 214 con doppio senso di circolazione sulla carreggiata lato Via De Carolis. Istituito, inoltre, l’obbligo di svolta a sinistra verso Via Madonna della Neve per i veicoli provenienti da Via Tiburtina. Si procederà, poi, alla chiusura della corsia di marcia con direttrice Sora-Latina su Via Casamari nel tratto compreso tra l’intersezione con Via La Botte e la rotatoria dello svincolo con SS 155 per Fiuggi, con obbligo di svoltare a destra per i veicoli provenienti da Sora. Previsto, infine, l’obbligo di svolta a destra per tutti i veicoli provenienti da Via De Carolis in direzione della SS 155 per Fiuggi. Il provvedimento si è reso necessario in considerazione dei lavori urgenti di realizzazione, nell’area, di un pozzetto per la canalizzazione delle acque meteoriche, che saranno effettuati dall’assessorato ai lavori pubblici e manutenzioni di Angelo Retrosi.