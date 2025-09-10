Frosinone, spettacolo… musicomico con Antonio Delle Donne

Venerdi 12 settembre alle 21.30 piazza Turriziani ospiterà “Voci di corridoio”, spettacolo musicomico di Antonio Delle Donne, che sarà accompagnato dalla band formata da Diego Gargani (batteria), Stefano Alagi (basso), Alessio Romani (chitarre), Giorgio Amendolara (tastiere).

Antonio Delle Donne, nato ad Ercolano, cresciuto a Roma, è cantante, cabarettista, attore. Ha partecipato a numerose trasmissioni televisive, a partire da Amici di Maria De Filippi nel lontano 2003, “Buona Domenica” e “Tale e quale”. L’evento è patrocinato dal Comune di Frosinone (assessorato al centro storico di Rossella Testa).

“Frosinone si appresta ad ospitare una serata di musica, intrattenimento e socialità in compagnia di un artista poliedrico come Antonio Delle Donne – ha dichiarato l’assessore Testa – L’obiettivo è di continuare a valorizzare il nostro centro storico anche attraverso appuntamenti che sappiano richiamare il pubblico di ogni età e che sappiano celebrare la vitalità della nostra comunità”.