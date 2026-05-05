Frosinone, spaccio e droga, due sanzioni

Proseguono i servizi mirati della Polizia di Stato volti al contrasto dello spaccio e all’utilizzo di sostanze stupefacenti.
Nella serata di ieri, un equipaggio della Squadra volante della Questura di Frosinone ha contestato due sanzioni amministrative a soggetti che, ad un controllo, sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti.
Nel primo caso, verso le ore 19.00, durante un posto di controllo nei pressi di via Volsci veniva fermata un’autovettura con a bordo un 50enne residente in provincia di Frosinone.
L’uomo all’atto del controllo veniva trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo “cocaina” per un peso di circa 0,6 grammi.
Nel secondo caso, verso le ore 23.00, in Viale Spagna, veniva controllato un 25enne anch’egli trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”.
In entrambi i casi veniva contestata la violazione della normativa sugli stupefacenti con la segnalazione alla Prefettura.
Nei confronti di uno dei due soggetti, il Questore della Provincia di Frosinone, emanerà un provvedimento di foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Frosinone.
Ulteriori servizi mirati saranno svolti dalla Polizia di Stato nei prossimi giorni.