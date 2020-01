Una ragazza cinese residente nella parte alta del capoluogo ,questa mattina è stata trasportata allo Spallanzani di Roma dove è tutt’ora ricoverata per sospetto coronavirus,la giovane accusava febbre alta. La studentessa che frequenta l’Accademia di Belle Arti a Frosinone è tornata poco giorni fa da un viaggio dalla Cina, come scopo precauzionale in attesa delle risposte dei test, l’Accademia frequentata dalla studentessa cinese è stata chiusa.

Correlati