Frosinone, sospensione delle attività didattiche ed educative in alcuni istituti il 27 gennaio

Emanata, dal dirigente, l’ordinanza di sospensione delle attività educative e didattiche per interruzione di flusso idrico, per consentire l’esecuzione di lavori sulla rete, come comunicato da Acea Ato5. L’ordinanza è valida nella giornata di martedì 27 gennaio dalle ore 8.30 alle ore 18.30, e  prevede la sospensione delle attività educative e didattiche dei seguenti plessi scolastici, ad eccezione delle strutture dotate di adeguati ed autonomi sistemi di approvvigionamento idrico ed in particolare: Nido d’Infanzia Comunale Pollicino;  Scuola Infanzia Pinocchio;  Scuola Infanzia e Primaria Giovanni XXIII; Scuola Secondaria di I grado Luigi Pietrobono;  Scuola Secondaria di I grado Campo Coni; Scuola Infanzia Paritaria San Carlo Borromeo e Santa Giustina; Nido d’Infanzia e Sezione Primavera Il Piccolo Principe; CPIA 8 Frosinone; Liceo Scientifico F.Severi.

