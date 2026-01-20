Frosinone, sospensione delle attività didattiche ed educative in alcuni istituti il 22 gennaio

Emanata, dal dirigente, l’ordinanza di sospensione delle attività educative e didattiche per interruzione di flusso idrico, per consentire l’esecuzione di lavori sulla rete, come comunicato da Acea Ato5. L’ordinanza è valida nella giornata di giovedì 22 gennaio dalle ore 8.30 alle ore 18.30, e prevede la sospensione delle attività educative e didattiche dei seguenti plessi scolastici, ad eccezione delle strutture dotate di adeguati ed autonomi sistemi di approvvigionamento idrico ed in particolare: Scuola Paritaria S.Agostino – Via Cavour; Scuola dell’infanzia Il Giardino – Via Impradessa – Istituto Comprensivo Frosinone 3; I.I.S. N. Turriziani – sede Liceo Maccari – Piazza E.Diamanti.

