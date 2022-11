Frosinone, sospensione attività didattiche plessi Madonna della Neve

Il Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, ha firmato l’ordinanza di sospensione delle attività didattiche nei plessi scolastici della scuola primaria di Madonna della Neve e della scuola dell’infanzia in via Barbagallo, per la giornata di martedì 8 novembre.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito della segnalazione della sospensione del flusso idrico, da parte di Acea, per lavori di manutenzione in parte della zona bassa della città che comprende, anche, piazza Madonna della Neve, nella giornata di martedì 8 novembre dalle ore 8 alle 17. Anche a seguito della comunicazione da parte della dirigente del I comprensivo, prof.ssa Edina Furlan, è stata quindi disposta la sospensione delle attività didattiche, vista l’impossibilità del funzionamento dei servizi igienici delle strutture scolastiche interessate.

