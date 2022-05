Frosinone – Sopralluogo di Marzi e Pompeo in zona stadio Stirpe: “A breve lavori strada collegamento per accesso tifoseria ospiti”

Il Presidente della Provincia di Frosinone, Antonio Pompeo, e il candidato sindaco, Domenico Marzi, hanno effettuato un sopralluogo in zona stadio Benito Stirpe nella parte dove partiranno a breve i lavori per la realizzazione della strada di collegamento per l’accesso alle tifoserie ospiti. L’opera sarà realizzata dalla Provincia di Frosinone.

Il nuovo asse viario, che nascerà come viabilità a servizio del nuovo complesso scolastico, potrà essere utilizzato, oltre che per un netto miglioramento della viabilità, per evitare una commistione tra tifoserie e garantire un adeguato livello di sicurezza in materia di ordine pubblico.

Il progetto prevede la costruzione di una strada a doppio senso della lunghezza di circa 270 metri che collega le due attuali arterie comunali. All’interazione con viale Olimpia è prevista la costruzione di una rotatoria da cui partiranno altre due strade: una che verso sinistra che consentirà l’accesso al nuovo parcheggio a servizio del territorio quale opera necessaria a rispettare la normativa urbanistica. La seconda verso destra che consentirà di servire il palazzetto dello sport e la piscina senza interferire con viale Olimpia.

“Un’opera assolutamente necessaria – spiega Marzi – per garantire maggiore sicurezza a chi si reca allo stadio e porre rimedio al grave problema del traffico viario in città, particolarmente intenso nei giorni delle partite. Quello della viabilità è un tema che va affrontato in tutte le sue sfaccettature: Frosinone è una città ingolfata e va data una risposta ai cittadini. Quest’opera, che sarà realizzata dalla Provincia, è molto importante. Ringrazio il Presidente Pompeo per il lavoro che sta svolgendo in tal senso”.

“La strada di collegamento tra viale Olimpia e viale Michelangelo – le parole di Pompeo – era attesa da tempo, così come un nuovo edificio scolastico che, nella città di Frosinone, non si costruiva da anni. Come presidente di Provincia sono orgoglioso di lasciare al capoluogo due importanti infrastrutture che testimoniano il grande lavoro portato avanti da questo Ente per tutto il territorio, nel ruolo ormai riconosciuto e concretamente tangibile di ‘Casa dei Comuni’”.

Così in una nota congiunta il Presidente della Provincia, Antonio Pompeo e il candidato sindaco di Frosinone, Domenico Marzi.

COMUNICATO STAMPA