Frosinone, sondaggio sul Consiglio dei Giovani

Il Comune di Frosinone, mediante l’assessorato alle politiche giovanili coordinato da Cinzia Fabrizi e l’ufficio Europa, di cui è responsabile la dottoressa Valeria Nichilò, con la collaborazione del responsabile Ced, ing. Sandro Ricci, ha promosso sul sito internet istituzionale un sondaggio relativo alle elezioni del Consiglio dei Giovani in riferimento al presente periodo di emergenza sanitaria.

Il quesito, raggiungibile al link https://www.comune.frosinone.it/index.php?azione=votasond&id_sond=6&id_sezione=259 (dall’homepage, vi si accede selezionando dal menu “Come fare per” la rubrica “Vota i sondaggi”), è il seguente: “Ritenete sia opportuno sostenere le elezioni per il Consiglio dei Giovani della Città di Frosinone considerando l’attuale emergenza epidemiologica?”. È possibile esprimere il proprio parere fino a mercoledì 18 novembre.

Il Consiglio comunale dei giovani, istituzione che rientra nell’ambito delle diverse attività portate avanti dall’amministrazione Ottaviani nel settore delle politiche giovanili, promuove la partecipazione delle ragazze e dei ragazzi alla vita sociale, politica e culturale, allo scopo di favorire la libera espressione del loro punto di vista su tutte le questioni che riguardano il territorio con particolare attenzione a quelle di interesse giovanile. Il Consiglio dei Giovani ha la funzione, tra l’altro, di promuovere la partecipazione delle nuove generazioni alla vita politica e amministrativa locale, facilitando la conoscenza dell’attività e delle funzioni dell’ente locale; promuove l’informazione rivolta ai giovani; elabora progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni; segue l’attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale.

