Frosinone, solstizio d’estate: visite al Campanile, degustazioni e socialità

Un solstizio d’estate tra visite al Campanile, degustazioni e socialità: questi gli ingredienti dell’iniziativa organizzata dalla Pro Loco di Frosinone con le Officine municipali di Frosinone Turismo, con il patrocinio del Comune di Frosinone (assessorato alla cultura e al turismo di Simona Geralico). Previste le visite guidate al Campanile a partire dalle ore 18, per finire con la degustazione del piatto tipico per eccellenza, i fini fini in piazza Cairoli.

“Eventi come questo – ha dichiarato l’assessore alla cultura e al turismo, Simona Geralico – rappresentano un’occasione preziosa per valorizzare il nostro patrimonio storico e culturale, riscoprendo luoghi identitari come il Campanile e gustando insieme le tradizioni della nostra cucina. Un momento di condivisione e appartenenza che rafforza il legame tra cittadini e territorio”.

