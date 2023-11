Frosinone, “solo rose rosse” con poesia, arte, danza e musica

Venerdì 24 novembre. alle ore 17.30, la villa comunale di Frosinone ospiterà l’evento dal titolo “Il corpo delle donne è vita… solo rose rosse”, nell’ambito degli eventi organizzati per la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. La manifestazione, fortemente voluta dal Sindaco Riccardo Mastrangeli, organizzata dall’associazione Donna Donna onlus in collaborazione con l’assessorato alle pari opportunità di Simona Geralico, prevede poesia, arte, danza e musica.

L’introduzione, alle 17.30, sarà a cura all’assessore alle pari opportunità Simona Geralico; seguirà l’intervento da parte della fondatrice dell’Associazione Donna Donna onlus Nadia Accetti, con la testimonianza di Mirella Crescenzi, responsabile compartimento Lady Chef Frosinone, Federazione Italiana Cuochi; performance musicale con le voci di: Anuhel e Luisa Giambona, direzione artistica Katia Sacchetti. Esibizione coreografica a cura di Giulia Perrera dal titolo “Rinascere”; performance a cura del gruppo Balla&Snella Frosinone, coordinato da Federica Masoero. Esibizione coreografica a cura di Formazione Danza Iolanda Rocchi dal titolo “Ninna oh”, interpreti: Pamela Verdicchio, Angelica Spalvieri e Kelly Betsika. Esposizione opere a cura de “Il disegnatore Di Lune” Gianluca Campoli.

“Gli eventi organizzati e patrocinati dall’amministrazione comunale – ha dichiarato l’assessore Geralico – vogliono sensibilizzare la nostra comunità, in particolar modo i più giovani, sulla necessità di diffondere consapevolezza e la trasmissione di strumenti e valori utili a contrastare ogni forma di violenza e sopruso sulle donne”.

