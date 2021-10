Frosinone, Solidiamo: sabato 9 ottobre tocca agli istituti superiori

Si terrà sabato 9 ottobre, dalle 9, presso il Parco Matusa, la cerimonia di inaugurazione della edizione 2021 di Solidiamo FormAzione, la manifestazione organizzata dal Comune di Frosinone rivolta agli studenti residenti nel capoluogo. Sabato riceveranno il riconoscimento, complessivamente, 810 ragazze e ragazzi degli istituti superiori; 270 riceveranno la borsa di studio in denaro, mentre 540 di loro saranno destinatari di un premio (un buono da spendere nei settori della cultura e tempo libero). Sabato 23 ottobre, invece, sarà la volta degli istituti comprensivi.Il progetto, nato nel 2012 per iniziativa del sindaco Nicola Ottaviani, prevede l’erogazione di borse di studio e premi in favore degli alunni più meritevoli, valutati sotto il profilo dell’impegno e del reddito familiare, delle Scuole Medie e Superiori di Frosinone grazie a un fondo costituito mediante il taglio del 50% delle indennità di funzione di Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio comunale e dei gettoni di presenza dei Consiglieri comunali.Sabato 9 ottobre, la cerimonia di consegna dei premi e delle borse di studio per gli istituti superiori avverrà secondo la seguente suddivisione: Liceo Scientifico “Francesco Severi”; Istituto Istruzione Superiore “N.Turriziani” (Liceo Classico e Liceo “Maccari”); IIS Luigi Angeloni e IIS “Anton Giulio Bragaglia”; I.I.S. “Alessandro Volta” (Itis e Itas) e IIS Brunelleschi – Da Vinci.

comunicato stampa