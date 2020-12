Frosinone, Solidiamo: prosegue il ritiro di borse e premi.

Prosegue alla villa comunale, nel rispetto del distanziamento e delle misure di prevenzione, il ritiro “fisico” delle 330 borse di studio e dei 700 premi di Solidiamo. Il progetto, nato nel 2012 per iniziativa del sindaco Nicola Ottaviani, prevede l’erogazione di un riconoscimento a favore degli alunni più meritevoli, valutati sotto il profilo dell’impegno e del reddito familiare, delle Scuole Medie e Superiori di Frosinone grazie a un fondo costituito mediante il taglio del 50% delle indennità di funzione di Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio comunale e dei gettoni di presenza dei Consiglieri comunali.Martedì è stata la volta delle ragazze e dei ragazzi di Turriziani e Maccari, spesso accompagnati dai propri genitori.“Per la prima volta, ho vinto una borsa di studio del progetto Solidiamo – ha detto Federica de Dominicis, del Maccari – non me l’aspettavo! Quest’anno, con la pandemia, abbiamo dovuto affrontare tante difficoltà e la novità della didattica a distanza, ma abbiamo sempre trovato nei professori dei punti di riferimento importanti”. Anche Cristian Papi frequenta il Maccari. “Se c’è da studiare, non mi tiro indietro. Le mie materie preferite sono storia, educazione fisica e geografia. Ricevere questo riconoscimento mi ha reso orgoglioso, è stato emozionante. Credo che sia un’ottima iniziativa per noi studenti”. Ludovica Pullo, infine, è iscritta al Turriziani. “Mi aspettavo questo premio perché durante il lockdown ho studiato veramente tanto. Eppure, a fine anno, sono stata comunque sorpresa nel vedere i voti ricevuti! È sempre bello veder riconosciuto il proprio impegno”.

Il ritiro delle borse di studio e dei premi, alla Villa comunale di Frosinone, dell’edizione 2020 di Solidiamo si concluderà mercoledì 22 dicembre con il turno del Severi, dalle 10 alle 14.

comunicato stampa