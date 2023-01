Frosinone, “SoliDiamo – FormAzione”: sabato i Comprensivi

Si concluderà sabato 28 gennaio, con la premiazione degli studenti dei Comprensivi, l’edizione 2022 del progetto “SoliDiamo – Formazione”. Dalle ore 9 alle ore 10:30, riceveranno il riconoscimento gli alunni dell’Istituto comprensivo IV; dalle ore 10:30 alle ore 11:30, toccherà al comprensivo II; dalle ore 11.30 alle ore 12.30, sarà la volta del comprensivo III. Dalle ore 12.30, infine, spazio al Comprensivo I. Saranno premiati, complessivamente, 632 studenti.

“Anche sabato 28 gennaio, sarà un onore e una grande emozione celebrare il merito, l’impegno e i sacrifici compiuti dagli studenti dei quattro comprensivi della Città – ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli – Questi ragazzi costituiscono un esempio per tutti noi, uno stimolo a migliorarsi, a dare sempre il massimo, a credere nelle proprie capacità. Alcune figure hanno ricoperto un ruolo fondamentale affinché fosse possibile raggiungere questo importante traguardo: un plauso va rivolto alle loro famiglie, ai dirigenti, al corpo docente e non docente degli istituti scolastici, che forniscono quotidianamente ai ragazzi tutti gli strumenti utili alla loro formazione e alla loro crescita personale, perché possano poi affermarsi anche nella dimensione professionale”.

Il progetto, nato nel 2012 per iniziativa dell’allora sindaco Nicola Ottaviani, prevede l’erogazione di borse di studio e premi in favore degli alunni più meritevoli, valutati sotto il profilo dell’impegno e del reddito familiare. “SoliDiamo – FormAzione”, rivolto ai ragazzi residenti nel Capoluogo frequentanti le Scuole Medie e Superiori di Frosinone, è finanziato grazie a un fondo costituito mediante il taglio del 50% delle indennità di funzione di Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio comunale e dei gettoni di presenza dei Consiglieri comunali.

COMUNICATO STAMPA

