Frosinone: Solidiamo, diretta per 1030 studenti

Tutto pronto per l’edizione 2020 di Solidiamo FormAzione. La cerimonia di inaugurazione si terrà sabato 19 dicembre, dalle 9, presso il complesso Forum di Frosinone. Il progetto, nato nel 2012 per iniziativa del sindaco Nicola Ottaviani, prevede l’erogazione di borse di studio e premi in favore degli alunni più meritevoli, valutati sotto il profilo dell’impegno e del reddito familiare, delle Scuole Medie e Superiori di Frosinone grazie a un fondo costituito mediante il taglio del 50% delle indennità di funzione di Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio comunale e dei gettoni di presenza dei Consiglieri comunali. Riceveranno il riconoscimento, complessivamente, 1030 ragazze e ragazzi: 330 riceveranno la borsa di studio in denaro, mentre 700 di loro saranno destinatari di un premio (un buono da spendere nelle librerie Ubik e Mondadori bookstore di Frosinone e nelle agenzie 3i Travel, Spaziani viaggi, Benedetti viaggi e crociere, Lepintours & Marocco, Elpica viaggi). In ragione del perdurare dell’emergenza sanitaria, l’iniziativa di sabato si svolgerà in parte in presenza e in parte online: sarà possibile, infatti, assistere alla cerimonia anche in streaming sul sito istituzionale www.comune.frosinone.it, sulla pagina Facebook del Comune e, in diretta tv, su ExtraTv dalle 9 alle 11. All’interno della struttura di Selva Piana, infatti, presenzieranno alla cerimonia il sindaco Nicola Ottaviani e gli amministratori comunali (nel rispetto delle misure di distanziamento, igiene delle mani e con mascherina obbligatoria e misurazione della temperatura mediante termoscanner), mentre, in rappresentanza di ciascuna scuola, si alterneranno i dirigenti scolastici, al fine di portare il proprio indirizzo di saluto. Gli alunni – uno per istituto – racconteranno la propria esperienza personale e i propri progetti per il futuro.

Il ritiro “fisico” delle borse di studio e dei premi, secondo le indicazioni fornite dalle scuole, avverrà il 21, il 22 e il 23 dicembre, alla Villa comunale, in una sala con ingresso e uscita distinti, sempre nel rispetto delle prescrizioni sanitarie vigenti, attraverso lo scaglionamento della consegna degli attestati, misurazione della temperatura, obbligatorietà della mascherina e con i dispositivi di sanificazione a disposizione dei presenti. “Solidiamo– ha dichiarato il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani – è la risposta degli amministratori del capoluogo rispetto a coloro che intendono la politica solo come una professione o una fonte di reddito, anziché come volontariato sociale o come missione civica. Il Comune di Frosinone, dal 2012, ha voluto dare un esempio: un tentativo, il nostro, che, va detto, è rimasto un unicum in Italia, tra le città capoluogo. Da otto anni, infatti, l’amministrazione comunale ha istituito un fondo in cui confluisce la metà delle indennità di sindaco, assessori, presidente del consiglio e consiglieri, per finanziare borse di studio per i giovani residenti nel capoluogo e attività culturali a favore degli anziani e delle persone con disabilità. La priorità è quella di reinvestire le risorse in iniziative che rafforzino il valore della solidarietà, sottraendo una cifra consistente alla politica mettendola a disposizione di chi ne ha più bisogno. Il progetto Solidiamo è rivolto esclusivamente ai residenti nel capoluogo, proprio perché, essendo finanziato attraverso le indennità e i gettoni degli amministratori comunali, risulta coperto, di fatto, solo con le risorse e i tributi provenienti dai cittadini della nostra comunità locale. L’edizione 2020 – ha concluso il sindaco – è particolarmente importante: il Covid, infatti, non può rivelarsi una scusa per non premiare l’impegno e il sacrificio di quei ragazzi che, malgrado le tante difficoltà, con il sostegno delle famiglie, degli insegnanti, di tutto il personale non docente delle scuole, hanno continuato a studiare per costruire il proprio futuro e per dare una prospettiva al nostro Paese”.

COMUNICATO STAMPA