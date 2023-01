Frosinone, SoliDiamo: chiusa l’edizione 2022

Si è chiusa, presso l’auditorium del Conservatorio, l’edizione 2022 del progetto “SoliDiamo – FormAzione”, con la premiazione degli studenti dei più meritevoli, residenti nel capoluogo, dei quattro comprensivi.

“È una grande emozione e un grande onore condividere con l’intera comunità un evento che celebra il merito, l’impegno e i sacrifici di questi ragazzi, che costituiscono un esempio per tutti noi, adulti e amministratori – ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli – Alcune figure hanno ricoperto un ruolo fondamentale affinché fosse possibile raggiungere il traguardo dell’eccellenza: un plauso va rivolto alle loro famiglie, ai dirigenti e al corpo docente e non docente degli istituti scolastici, che forniscono quotidianamente ai ragazzi tutti gli strumenti utili alla loro formazione, sia didattica che civica, e alla loro crescita personale, perché possano poi affermarsi anche nella dimensione professionale. Raggiungere il traguardo dell’eccellenza significa anche, però, contribuire a consolidare la coesione sociale, tendendo, cioè, sempre una mano a chi rischia di rimanere indietro”.

Sono intervenuti l’on. Nicola Ottaviani, gli assessori Valentina Sementilli, Maria Rosaria Rotondi, Alessandra Sardellitti e Angelo Retrosi, i consiglieri Corrado Renzi, Dino Iannarilli e Anselmo Pizzutelli.

“L’Amministrazione – ha concluso il Sindaco Mastrangeli – rivolge un sentito ringraziamento al Direttore e al Presidente del Conservatorio, al maestro Mauro Gizzi e al dott. Alberto Gualdini, per l’ospitalità rinnovata dal ‘Refice’ anche in occasione di questa edizione”.

“SoliDiamo”, unico in Italia, è nato nel 2012 per iniziativa dell’allora sindaco Nicola Ottaviani. Il progetto, finanziato grazie a un fondo costituito mediante il taglio del 50% delle indennità di funzione di Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio comunale e dei gettoni di presenza dei Consiglieri comunali, è suddiviso in due sezioni. “FormAzione” prevede l’erogazione di borse di studio e premi in favore degli alunni più meritevoli (valutati per il profitto e tenendo conto del reddito familiare), residenti nel Capoluogo frequentanti le Scuole Medie e Superiori di Frosinone. La sezione “Anchise”, invece, è rivolta agli anziani. In questo caso, il taglio del 50% delle indennità e dei gettoni degli amministratori comunali è destinato al finanziamento di soggiorni e viaggi culturali in musei, siti archeologici e monumentali e, in parte, a corsi di formazione, seminari sull’attività fisica e sull’educazione alimentare, lezioni di musica e ballo, laboratori artistici e informatici.

