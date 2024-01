Frosinone, Sinistra Italiana: “Ancora ritardi per i buoni per la non autosufficienza”

Sinistra italiana è vicina alle famiglie che subiscono ancora la sospensione dell’erogazione dei contributi dei buoni per la non autosufficienza. Contributi assegnati dalla Regione Lazio riguardanti una misura di assistenza socioeconomica alle famiglie finanziata attraverso i fondi Europei. Questa misura da tempo mira a consolidare e qualificare i servizi di cura per persone non autosufficienti. Si tratta in effetti di un sostegno fondamentale per i nuclei familiari che vedono al loro interno la presenza di persone non autosufficienti. Dalla piattaforma E-family i primi di dicembre arrivavano notizie rincuoranti per i beneficiari: “i buoni attivati nei precedenti mesi sarebbero stati liquidati entro lo stesso mese. Di fatto così non è stato e a confermarlo è stata la dichiarazione dell’Assessore Maselli che in risposta ad uno dei tanti commenti che appaiono sulla sua pagina social asserisce “stiamo lavorando, affinché la situazione si sblocchi insieme all’assessorato alla formazione, per ambito tematico”. A porre l’accento sulla questione oggi è la nostra esponente Eleonora Maini, membro della segreteria Provinciale di Sinistra italiana che si occupa di politiche sociali. Eleonora e tutti i membri degli organismi provinciali di SI esprimono tutta la loro solidarietà ai beneficiari del contributo, agli operatori e alle famiglie e chiedono di conoscere le ragioni del prolungamento del blocco dei pagamenti e le tempistiche di liquidazione dell’ erogazione degli stessi visto che tale situazione ha congelato quella rete assistenziale che consente di accedere a servizi di qualità grazie anche a quegli operatori del settore che di fatto hanno diritto a ricevere risposte sulla loro situazione occupazionale. Si tratta di una battaglia di civiltà e dignità.

Segreteria Provinciale