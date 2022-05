Frosinone – “Sindaco” e Papa, la strana coppia di candidati alle prossime comunali del 12 giugno

Gerardo Frantellizzi detto “Sindaco” e Barbara Papa sono tra i candidati della Lista Marzi Sindaco. Entrambi sono volti nuovi del panorama politico frusinate; outsider della politica nostrana, non hanno mai svolto attività politica ma hanno deciso di mettersi in gioco con grande entusiasmo a sostegno del candidato sindaco Domenico Marzi.

47 anni lei, 41 lui amano definirsi diversi come due gocce d’acqua.

Barbara Papa è nata a Sora vive a Frosinone da 41 anni, laureata in giurisprudenza, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del lavoro ricoprendo ruoli di responsabilità nel campo della formazione, dal 2004 è responsabile marketing dell’Azienda Acqua Filette di Guarcino.

Barbara vorrebbe mettere a disposizione del capoluogo la propria esperienza professionale, per rendere la città più vivibile e accogliente, farle risalire quella classifica “qualità della vita” del Sole 24 ore che vede Frosinone posizionarsi all’ottantasettesimo posto e quartultimo per gli indicatori di cultura e tempo libero.

Gerardo Frantellizzi, detto “Sindaco”, è nato e cresciuto a Frosinone. Dopo il diploma in ragioneria, ha intrapreso mille mestieri fino a diventare operaio specializzato nel settore degli impianti industriali, lavora per la Grossiproget di Frosinone.

Gerardo è stato anche il promotore di tante iniziative di svago frusinate, come La Radeca, le cantine del Rione Giardino, tra i fondatori della pagina Facebook Sei di Frosinone se, e co-ideatore dell’ iniziativa di solidarietà Marry Kidsmas, tanto da meritarsi, a furor di popolo Facebook, il soprannome di Sindaco.

Conosce ogni angolo e problematica della città.

Il loro, dicono, è stato un colpo di fulmine elettorale, hanno deciso subito che avrebbero fatto coppia per correre alle comunali, trovandosi in perfetta sintonia per idee e progetti per la città.

Profondamente innamorati entrambi di Frosinone, hanno le idee chiare: la persona giusta per far tornare Frosinone ad essere un grande Capoluogo di provincia è l AVV.to Domenico Marzi, l’unico a poter interpretare al meglio i bisogni e le aspettative dei cittadini.

COMUNICATO STAMPA