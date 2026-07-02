FROSINONE – SICUREZZA URBANA, STOP A VETRO E LATTINE NELLE AREE INTERESSATE DAGLI EVENTI ESTIVI

Il Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, ha firmato l’ordinanza con cui vengono introdotte misure temporanee per rafforzare la sicurezza urbana e tutelare la pubblica incolumità durante il periodo estivo, caratterizzato da un intenso calendario di eventi culturali, artistici e di aggregazione.

Il provvedimento, in vigore dal 1° luglio, sarà valido fino al 1° agosto 2026 e interesserà le aree del centro storico e della zona della stazione ferroviaria, dove è previsto un significativo afflusso di persone.

L’ordinanza stabilisce che, dalle ore 20.00 alle ore 7.00 del giorno successivo, sarà vietata la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o di metallo da parte di pubblici esercizi ed esercizi commerciali. Resta consentita la somministrazione al banco e ai tavoli, anche in contenitori di vetro o metallo, purché il consumo avvenga all’interno del locale o nelle aree esterne regolarmente autorizzate.

Nella stessa fascia oraria sarà inoltre vietato detenere, utilizzare o consumare bevande in bottiglie di vetro o contenitori metallici nelle aree interessate dal provvedimento.

L’obiettivo è prevenire situazioni di rischio legate all’abbandono o all’utilizzo improprio di bottiglie e lattine, favorendo una fruizione più sicura degli spazi pubblici e garantendo la serenità di cittadini, residenti e visitatori durante le numerose iniziative estive.

Previste, per i trasgressori, sanzioni amministrative da 500 a 5.000 euro. Nei confronti degli esercizi commerciali che reiterino le violazioni potranno inoltre essere adottati ulteriori provvedimenti così come disposto dalla normativa vigente.

In particolare, l’ordinanza si applica nelle seguenti vie e piazze: Piazza Turriziani; Corso della Repubblica; Via Angeloni; Via Moccia; Via Firenze; Piazza Aonio Paleario; Piazza Garibaldi; Via Minghetti; Via Fratelli Bragaglia; Via Fosse Ardeatine; Piazza Campagiorni e zone limitrofe; Piazza Alessandro Kambo; Piazza Sandro Pertini; Via Pietro Mascagni; Via Don Minzoni (dall’incrocio con Via Mascagni fino alla stazione ferroviaria); Via Giacomo Puccini; Via Licinio Refice (nel tratto adiacente alla linea ferroviaria); Via Claudio Monteverdi (dall’incrocio con Via Mascagni fino alla stazione ferroviaria); Via Sacra Famiglia; Viale Giuseppe Verdi fino all’incrocio con Via Cosenza; Via G. Pasta; Via Pergolesi; Via Valle Fioretta (dall’incrocio con Via Mascagni fino al sottopasso di Via Monti Lepini).