FROSINONE: SICUREZZA STRADALE, CONTROLLI DEI CARABINIERI

Nel corso del weekend i Carabinieri hanno intensificato i controlli sulle strade per aumentare la sicurezza della circolazione ed impedire che soggetti in condizione di alterazione psicofisica possano mettersi alla guida delle loro autovetture.

Nella notte tra sabato e domenica 2025, dalle ore 22.00 alle ore 04.00, la Compagnia Carabinieri di Frosinone ha predisposto un servizio rafforzato dell’attività di controllo sulle strade, svolto con il supporto di personale sanitario che ha operato a bordo di un laboratorio mobile per effettuare sul posto screening ed analisi cliniche rapidi per accertare l’eventuale assunzione di alcool o sostanze stupefacenti da parte delle persone alla guida.

I posti di controllo e le contestuali verifiche sono state effettuate sulla strada statale Monti Lepini – caratterizzata da un costante e sostenuto flusso di veicoli – dai militari della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia Carabinieri di Frosinone, supportati dalle due Stazioni Carabinieri del capoluogo.

Nel corso del servizio notturno sono state controllate 68 persone e sono state verificati i titoli assicurativi e lo stato di efficienza di 42 veicoli. Due persone sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria in quanto messesi alla guida delle loro autovetture, rispettivamente, sotto l’influenza di stupefacenti e con un tasso alcolemico ben oltre la soglia consentita dalla legge. Una terza persona è stata invece segnalata alla Prefettura di Frosinone, in quanto il suo tasso alcolemico era di poco oltre i limiti di legge. Ai tre soggetti è stata anche ritirata la patente di guida. Sono state inoltre contestate 3 violazioni al codice della strada: due per circolazione con veicoli non revisionati e una per la mancanza della patente della persona alla guida.

I controlli sono proseguiti anche nel corso della domenica e, complessivamente, sono sottoposti a verifica ulteriori 70 soggetti e 50 veicoli. Nel corso della giornata sono state elevate 4 sanzioni per violazioni al codice della strada ed è stato sequestrato in via amministrativa un veicolo privo di copertura assicurativa.

I servizi straordinari proseguiranno anche nei prossimi giorni.