Frosinone, si procura la benzina e minaccia di dar fuoco al locale, il gesto estremo del titolare di Osteria Panzini

Una plateale protesta, quella andata in scena nella tarda mattinata in Via madonna della neve, a Frosinone. A rendersi protagonista del rabbioso gesto, il titolare del noto locale “Osteria Panzini”, Giampiero Pigliacelli. Il titolare si è procurato alcune taniche di benzina ed ha minacciato di dar fuoco al locale. Sul posto sono intervenuti, carabinieri, polizia e vigili del fuoco. Momenti quindi di panico, con le forze dell’ordine che fortunatamente sono riuscite a far desistere le intenzioni dell’ ‘uomo. Una protesta che Pigliacelli ha inscenato per dare voci a tutti i commercianti che, secondo le sue dichiarazioni, in questo momento drammatico non hanno ricevuto alcun sostegno concreto dallo stato e si trovano a dover fronteggiare una situazione sempre più complicata. Nei giorni precedenti l’osteria avrebbe continuato a lavorare, consegnando cibo d’asporto, come consentito attualmente dalla legge, ma questo non basterebbe a contenere i tanti costi che l’attività deve sostenere quotidianamente. Infine, consumato dalla rabbia, il titolare ha chiesto l’intervento della troupe della Rai, per dare voce alla sua situazione, che è un problema che riguarda anche tante altre attività.In questo difficile periodo, l’uomo si è reso protagonista di tante buone azioni, donando pasti gratuiti alle categorie più bisognose. Queste le sue dichiarazioni rilasciate ai media intervenuti sul posto: “ Chiedo scusa, ma questa mattina non ce l’ho fatta più, il nuovo decreto infatti non ci calcola minimamente, e quando sarà possibile riaprire dovremmo rispettare tutta una serie di norme che a mio avviso renderanno impossibile lo svolgimento dell’attività. Chiedo che venga almeno pagata la cassa integrazione ai miei dipendenti e spero che lo Stato faccia qualcosa di serio nei confronti della mia e delle altre attività”.

S.M.

