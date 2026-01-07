Frosinone, si insedia il nuovo Prefetto Giuseppe Ranieri: subentra a Ernesto Liguori

In data odierna si è insediato il nuovo Prefetto di Frosinone, dott. Giuseppe Ranieri, in sostituzione del Prefetto dott. Ernesto Liguori, destinato ad altro prestigioso incarico.

Entrato in carriera nel settembre del 1990, ha lavorato presso il Ministero dell’Interno dove ha disimpegnato funzioni importanti sia nell’ambito dell’Ufficio di Gabinetto del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, sia degli Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento per l’Amministrazione Generale, per le Politiche del personale dell’Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie, quali l’Ufficio “Innovazione e Organizzazione” e l’Ufficio “Studi e Legislazione”. Inoltre ha prestato servizio presso le Prefetture di Vibo Valentia e di Trapani dove ha ricoperto, tra l’altro, l’incarico di Capo di Gabinetto.

In particolare presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha svolto le funzioni di componente della delegazione di Parte Pubblica per le trattative relative agli accordi integrativi del C.C.N.L. del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di componente della Commissione Nazionale, ex lege 146/90, per l’esperimento dei tentativi di conciliazione dei conflitti nazionali di lavoro in occasione degli scioperi indetti dalle OO.SS. Nazionali dei Vigili del Fuoco.

Presso il Dipartimento per l’Amministrazione Generale, per le Politiche del personale dell’Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie, è stato componente del gruppo di lavoro per lo studio e l’analisi delle problematiche connesse all’applicazione del decreto legislativo n. 139/2000 in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, nonché del gruppo di lavoro interdipartimentale incaricato di svolgere le attività necessarie all’aggiornamento giuridico della Banca Dati Nazionale Unica Antimafia.

Nel corso della carriera ha ricoperto diversi incarichi commissariali presso numerosi Comuni, sia per scioglimento a seguito di infiltrazioni di associazioni mafiose e similari, sia per mancato funzionamento patologico degli organi elettivi per fattispecie tipicizzate nell’art. 141 del Testo Unico degli enti locali, nonché, in due occasioni, è stato nominato Presidente della Commissione di accesso ispettivo ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del cennato Testo Unico degli enti locali. Il Prefetto Ranieri, inoltre, ha avuto modo di conoscere parte del territorio provinciale di Frosinone, svolgendo l’incarico di Commissario straordinario del Comune di Ceccano, conferito ai sensi dell’art. 141, comma 1, lett. b), n. 3, Testo Unico degli enti locali nell’ottobre 2019.

Con deliberazione del Consiglio dei Ministri nella seduta del 17 maggio 2021, su proposta del Ministro dell’Interno, è stato nominato Prefetto della Repubblica ed incaricato di svolgere le relative funzioni in provincia di Ragusa.

Già nell’odierna mattinata il Prefetto Ranieri incontrerà congiuntamente i vertici delle Forze dell’Ordine, unitamente al Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, per una prima analisi della situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica nel territorio provinciale e proseguirà con una visita ai rappresentanti delle Istituzioni elettive del Comune Capoluogo e dell’Amministrazione provinciale.

Successivamente il Prefetto Ranieri, nei prossimi giorni, incontrerà le massime Autorità civili, militari e religiose, nell’auspicio che sia quanto più assicurata la pacifica convivenza sociale e la crescita socio-economica di questa Provincia, nel rispetto del principio di legalità e di libera concorrenza, attraverso un condiviso equilibrio nell’esercizio dell’azione preventiva e sanzionatoria, garantito dalla leale collaborazione interistituzionale dei soggetti attori.

