Frosinone – Servizio straordinario di controllo del territorio dei Carabinieri

Sabato 30 Maggio 2026, dalle ore 16.00 alle ore 22.00 i Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Frosinone, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, disposto dal comando Provinciale Carabinieri di Frosinone, a seguito delle decisioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, hanno effettuato un pattugliamento rafforzato nel capoluogo, per aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini.

Nel corso delle attività sono state identificate n. 80 persone e controllati n. 42 veicoli. Inoltre è stata elevata n. 1 contravvenzione al Codice della Strada e sono stati controllati nr. 8 esercizi pubblici.

Una persona straniera è stata inoltre denunciata all’A.G. competente in quanto sorpreso nel comune capoluogo pur essendo destinatario di foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Frosinone per la durata di anni 3.

I controlli hanno interessato principalmente le vie di comunicazione a maggior scorrimento urbano e nelle le aree della stazione ferroviaria e di stazionamento degli autobus del comune capoluogo, ove si registra un notevole afflusso di persone, con mirati controlli anche a soggetti di nazionalità straniera per verificare il regolare soggiorno sul territorio italiano.

I servizi straordinari proseguiranno anche nei prossimi giorni, nei punti maggiormente sensibili della città, con l’obiettivo di contrastare ogni forma di illegalità attraverso un controllo costante e capillare del territorio ed incrementare il livello di sicurezza..