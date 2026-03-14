Frosinone: servizio straordinario di controllo del territorio dei Carabinieri: i risultati

Intensificati i controlli sul capoluogo da parte dei Carabinieri della Compagnia di Frosinone. I servizi straordinari, disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Frosinone, si inquadrano nella più ampia strategia a tutela della sicurezza pubblica stabilita e convenuta in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

L’obiettivo principale dei controlli è di garantire la sicurezza della circolazione stradale. I Carabinieri hanno infatti intensificato il pattugliamento sulle strade per aumentare la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni, prevenendo condotte illecite o di guida pericolosa e verificando il rigoroso rispetto delle norme.

Nel corso dei servizi di perlustrazione, un quarantunenne italiano, già destinatario della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio che gli impediva di tornare nel comune di Frosinone, è stato sorpreso all’interno del territorio capoluogo. A seguito dei controlli, l’uomo è stato pertanto deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica per la violazione del divieto.

Nell’ambito della medesima attività operativa, focalizzata sulla sicurezza delle vie di comunicazione, sono stati conseguiti ulteriori e significativi risultati: nel corso delle operazioni sono state controllate 77 persone e 59 veicoli. L’intensa azione di verifica ha portato i militari ad elevare nr. 8 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada (C.d.S.) ed al contestuale ritiro di nr. 2 patenti di guida nei confronti di trasgressori.

I servizi straordinari proseguiranno anche nei prossimi giorni con l’obiettivo di incrementare il livello di sicurezza dei cittadini.

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