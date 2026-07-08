Frosinone, servizio “Emergenza Caldo”: assistenza gratuita per anziani e persone fragili

Il Comune di Frosinone, nell’ambito delle attività del Pronto Intervento Sociale – Unità di Strada (PIS), avvia il progetto “Emergenza Caldo per persone anziane e fragili, un servizio di assistenza e prossimità dedicato alla protezione delle fasce più vulnerabili della popolazione durante il periodo estivo.L’intervento sarà operativo fino al 31 agosto 2026, con attività quotidiane anche nei giorni festivi, nelle fasce orarie più critiche della giornata.“Per venire incontro alle esigenze delle persone più esposte ai rischi connessi alle alte temperature, che possono determinare situazioni di particolare bisogno nelle fasce più fragili della popolazione – ha dichiarato l’assessore al welfare Alessia Turriziani – è stato

attivato un servizio gratuito di assistenza rivolto agli over 65, alle persone con disabilità e ai soggetti fragili residenti a Frosinone, grazie a un ampliamento delle attività comprese all’interno del Pronto Intervento Sociale. Il progetto – ha proseguito l’assessore – è volto a garantire attività di supporto e ascolto, scongiurando i rischi derivanti dall’acuirsi dei problemi di salute e dall’isolamento sociale, caratterizzato non solo dalle particolari condizioni climatiche ma anche dall’assenza di familiari, fornendo informazioni e consigli per limitare il disagio causato dal calore e garantendo, su richiesta, l’acquisto e la consegna di beni di prima necessità”.“L’amministrazione comunale è da sempre attenta ai bisogni delle persone – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli – Questo progetto rappresenta un’ulteriore risposta concreta a tutela della salute e del benessere dei nostri concittadini, soprattutto nel periodo in cui il caldo può rappresentare un fattore di rischio per le persone più vulnerabili”.Il servizio prevede: monitoraggio telefonico e contatto diretto con i cittadini; distribuzione di acqua e supporto informativo; ascolto, accoglienza e compagnia; consegna a domicilio di beni di prima necessità e farmaci (su prescrizione medica); attivazione dei servizi sociali territoriali in caso di necessità; interventi di orientamento e prevenzione sui rischi legati alle ondate di calore.Gli operatori saranno presenti sul territorio con mezzi e strumenti dedicati, garantendo una risposta tempestiva alle segnalazioni provenienti da cittadini, medici, servizi sociali e reti di prossimità.Il progetto rafforza il modello già sperimentato negli anni precedenti, ampliando la presenza sul territorio e anticipando l’attivazione del servizio per intercettare precocemente le situazioni di rischio.

Particolare attenzione sarà rivolta alle persone che vivono in condizioni di isolamento o che non risultano già in carico ai servizi sociali, con l’obiettivo di garantire un’azione di prevenzione più efficace e capillare.Il servizio è gratuito ed è attivabile, tutti i giorni, dalle 11.30 alle 15.30, e risponde ai numeri 0775/212272 o al 342/6510730, oppure inviando una mail a prontointerventosociale@distrettosocialefrosinone.it