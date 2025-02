Frosinone – Servizi straordinari di controllo del territorio interforze: i risultati

Il Questore di Frosinone, nella giornata di giovedi, ha disposto un’intensificazione di servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati di natura predatoria e relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti, attenzionando in modo particolare il quartiere Scalo, in attuazione dell’ordinanza prefettizia.

Il dispositivo schierato era composto da equipaggi della Questura, dai militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, dagli operatori della Polizia Locale.

Impegnati altresì gli specialisti della Polizia di Stato con i cinofili di Nettuno e gli agenti del Posto Polfer.

Nel corso dell’attività sono sati effettuati 8 posti di controllo, sono state identificate circa 150 persone, verificata la regolarità di 24 veicoli, con la contestazione di 2 verbali al Codice della Strada.

4 sono invece i soggetti denunciati.

Un 38enne è stato deferito in quanto trovato in possesso di un coltello di tipo proibito e segnalato amministrativamente perché in possesso di stupefacente, mentre altri soggetti sono stati denunciati in quanto inottemperanti al Foglio di Via Obbligatorio dal comune di Frosinone.

Infine, un uomo è stato denunciato perché inottemperante all’ordine di allontanamento; è stato altresì proposto il Foglio di Via Obbligatorio.

Un ordine di allontanamento è stato invece intimato ad altri due soggetti, in quanto colpiti da precedenti di polizia.

Inoltre è stato segnalato alla competente Prefettura un uomo per possesso di stupefacente.

È obbligo rilevare che gli indagati, sono, allo stato, solamente indiziati di delitto e la loro posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudizio, gli stessi saranno, eventualmente, riconosciuti colpevoli, in maniera definitiva, del reato ascritto loro. Il tutto in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.

foto archivio