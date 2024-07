Frosinone: servizi straordinari di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato

Nella serata di ieri, la città di Frosinone è stata interessata, come disposto dal Questore Condello, da servizi straordinari di controllo del territorio, per prevenire e contrastare la recrudescenza dei reati, dai furti in abitazione allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il personale della Questura – Reparto Volanti – si è avvalso della preziosa collaborazione degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio.

Nel corso dell’attività i risultati conseguiti possono essere così riassunti:

sono stati istituiti 4 posti di controllo, con la verifica della regolarità di 50 veicoli, contestando di 2 infrazioni al Codice della Strada, mentre le persone identificate sono state 80, di cui 10 con pregiudizi di polizia.

L’attività posta in essere dalla Polizia di Stato è finalizzata a garantire un maggior livello di sicurezza reale e percepita come tale dalla comunità.

COMUNICATO STAMPA