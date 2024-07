Frosinone, servizi cimiteriali: manifestazione di interesse

L’avviso è finalizzato esclusivamente a favorire la partecipazione di operatori economici locali, da invitare sul portale MePa per la procedura telematica mediante richiesta di offerta e con applicazione del criterio del prezzo più basso. Le condizioni di gara saranno indicate nei documenti di gara che sarà avviata sul portale MePa. Per informazioni, è possibile contattare il geom. Fabrizio Felici al numero telefonico 0775/2656545 o all’indirizzo di posta elettronica fabrizio.felici@comune.frosinone.it