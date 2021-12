Frosinone – Sequestrato dalla Polizia di Stato un ingente quantitativo di artifizi pirotecnici illegali

Nella giornata di ieri, gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa, nell’ambito di servizi appositamente predisposti per il contrasto dell’attività illegale di vendita di prodotti esplodenti durante le festività, hanno proceduto al sequestro di un ingente quantitativo di artifizi pirotecnici illegali.I poliziotti hanno effettuato numerosi controlli alle attività specializzate e proprio durante uno di questi accertamenti, effettuato nei confronti di un venditore ambulante, hanno appurato che lo stesso non era in possesso di alcun tipo di licenza per quel tipo di attività ed inoltre vendeva alcuni prodotti pirotecnici non destinati alla vendita al pubblico, per l’acquisto dei quali è necessario essere in possesso di prescritta autorizzazione.Il materiale è stato sottoposto a sequestro e l’ambulante sanzionato per l’esercizio abusivo della vendita senza la prescritta autorizzazione.La Polizia di Stato raccomanda di non acquistare prodotti pirotecnici la cui vendita è vietata, ricordando che un incauto utilizzo di materiale esplodente da parte di persone non esperte o qualificate può avere conseguenze anche drammatiche.

comunicato stampa