Frosinone – Sequestrati circa 300 grammi di cocaina dagli uomini della Squadra Mobile

La droga è stata trovata nascosta in diversi ambienti durante una perquisizione in un condominio della parte basse del capoluogo. Questa mattina gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Frosinone hanno effettuato una serie di attività nell’ambito del contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti, culminate in una perquisizione locale all’interno di un palazzo situato in un quartiere popolare della città.Gli investigatori all’interno di una abitazione hanno trovato due involucri contenenti in totale 74,66 grammi di cocaina, tre bilancini di precisione, un coltello da cucina, due forbici da barbiere e materiale per il confezionamento.Hanno quindi esteso la perquisizione anche agli ambienti comuni del palazzo e sul terrazzo condominiale, occultati dentro un comignolo, sono stati trovati altri due involucri contenenti ciascuno più di un etto di sostanza stupefacente del tipo cocaina, sottoposti a sequestro a carico di ignoti.Sono in corso ulteriori indagini per accertare chi avesse in uso l’abitazione all’interno della quale è stato trovato lo stupefacente.Questo risultato va ad aggiungersi a quelli ottenuti negli ultimi tempi e testimonia l’attenzione sempre elevatissima verso il fenomeno dello spaccio di stupefacenti degli uomini della Squadra Mobile frusinate.

comunicato stampa