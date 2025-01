Frosinone: Segnali Forti dal Comune – La Politica si Muove tra Rimpasti e Strategie Future

Di Augusto D’Ambrogio –

A Frosinone, il sindaco Riccardo Mastrangeli ha dato un segnale concreto: in politica, come nella vita, contano i fatti. Recentemente è stato annunciato un riassetto delle deleghe, che sottolinea l’intenzione del primo cittadino di consolidare la propria leadership e, al contempo, preparare il terreno per nuove alleanze.

Il Rimpasto: nuovi volti, nuovi equilibri

L’assessorato ai servizi sociali, in quota Fratelli d’Italia, ha visto una staffetta annunciata: Alessia Turriziani prende il posto di Paolo Fanelli, il quale torna a svolgere il ruolo di consigliere comunale. Allo stesso tempo, per le deleghe consigliari, Mastrangeli ha coinvolto due rappresentanti di Fratelli d’Italia, uno della Lega, uno della lista per Marini e Claudio Capparelli del Polo Civico.

Un cambio di direzione politica?

Tra i nomi spicca Andrea Turiziani, inizialmente eletto nelle file dell’opposizione, che ora entra nella maggioranza. Una mossa che evidenzia come il sindaco stia puntando su una coalizione più ampia e trasversale. Tuttavia, la richiesta del Presidente del Consiglio Comunale, Massimiliano Tagliaferri, di un azzeramento della giunta e una verifica politica all’interno del perimetro del centrodestra tradizionale, non ha ricevuto risposte.

Un centrodestra in bilico

Forza Italia, da mesi all’appoggio esterno, potrebbe presto passare all’opposizione. Questo scenario potrebbe rivelarsi cruciale, considerando il peso di Frosinone come Comune capoluogo nel contesto regionale.

La sfida del bilancio e il futuro della maggioranza

Il vero banco di prova sarà il bilancio comunale, quando l’aula dovrà garantire il numero legale di almeno 17 presenti su 33 consiglieri. In parallelo, il sindaco Mastrangeli sembra già proiettato verso le prossime elezioni, delineando una coalizione trasversale e civica, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la propria posizione.

Conclusione

I prossimi mesi saranno decisivi per Frosinone. Tra tensioni interne, rimpasti e nuove strategie, la politica locale si muove verso scenari ancora incerti. Una cosa è chiara: il sindaco Mastrangeli sembra determinato a non lasciare nulla al caso.