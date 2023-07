Frosinone, segnaletica orizzontale: gli interventi nel punto degli assessori Rotondi e Retrosi

Segnaletica orizzontale a Frosinone: gli assessori Angelo Retrosi (lavori pubblici e manutenzioni) e Maria Rosaria Rotondi (polizia locale e viabilità) fanno il punto sugli interventi già effettuati e su quelli inseriti nel cronoprogramma dell’amministrazione Mastrangeli da realizzarsi nelle prossime settimane.

“La priorità, quando si parla di circolazione stradale, è sempre quella della sicurezza. Per tutti: automobilisti, ciclisti, pedoni. Nel garantire questo valore, un ruolo di primo piano è ricoperto dalla presenza della segnaletica orizzontale, strumento fondamentale per regolare la circolazione, per guidare gli utenti e per fornire prescrizioni o utili indicazioni per particolari comportamenti da seguire. In particolare, il ripristino delle strisce pedonali costituisce un’ attività inserita, dall’amministrazione, nel quadro più ampio e sistematico degli interventi di manutenzione tesi proprio all’implementazione della sicurezza dei pedoni. Il cronoprogramma di lavori sugli attraversamenti pedonali portato avanti dagli uffici, su espressa indicazione del Sindaco Riccardo Mastrangeli, sta coinvolgendo diversi punti della città ed è realizzato mediante una calendarizzazione che, tenendo conto delle peculiarità delle diverse aree interessate, ha stabilito, quindi, i tempi e priorità dell’intervento stesso. Per questo motivo, nelle scorse settimane, gli uffici comunali, con il coordinamento del responsabile delle manutenzioni geom. Salvatore Cirillo, hanno provveduto, solo nella zona Stazione, al ripristino della segnaletica in via Pierluigi da Palestrina, via ponte san Giuliano, via San Giuliano, via Vivaldi, colle Timio; sono stati effettuati interventi anche in via Gazzelloni e a corso Lazio, ma anche in via Maria, corso della Repubblica, ex Monti Lepini, via Marco Tullio Cicerone e sulla ex statale 155 per Fiuggi. Lavori anche in piazza Madonna della Neve, in zona Cavoni e, infine, in via Fosse Ardeatine a ridosso degli istituti scolastici. A proposito delle scuole – hanno proseguito gli assessori Rotondi e Retrosi – nei mesi estivi e, quindi, prima del suono della campanella, saranno condotte le operazioni di manutenzione delle strisce in prossimità di tutte le scuole del capoluogo. Già programmati i lavori anche a carico delle corsie di attestazione dell’incrocio di via per Casamari con via Maria e su via Casilina. Nel cronoprogramma ovviamente sono incluse tutte le zone del capoluogo che, a rotazione, saranno regolarmente oggetto di intervento. Va anche sottolineato il fatto – hanno concluso – che attualmente in diverse aree della città i gestori stanno effettuando i lavori per la posa dei cavi di fibra ottica, nel rispetto del regolamento che, in relazione alle autorizzazioni rilasciate, comporta per i gestori stessi il rispetto di precise prescrizioni. Logica vuole, dunque, che si attenda la fine di tali lavori – che comportano la manomissione della sede stradale, a cui deve seguire il necessario ripristino della stessa – per procedere, da parte del Comune, alla manutenzione della segnaletica orizzontale”.

COMUNICATO STAMPA