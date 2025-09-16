Frosinone – Segnalazione su YouPol: la Polizia di Stato denuncia un uomo

Il 46enne è stato prontamente intercettato dalle Volanti della Questura, nella zona bassa del capoluogo.

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Frosinone ha denunciato un 46enne, in seguito a segnalazione giunta tramite l’applicazione YouPol, nata nel 2017 per segnalare episodi di spaccio di droga e bullismo, per essere poi implementata anche con la possibilità di segnalare episodi di violenza domestica o altre forme di reato.

Infatti, chi sceglie di utilizzare l’app per contattare la Polizia di Stato può selezionare – tra le tipologie di segnalazioni possibili – le voci “bullismo”, “droga”, “violenza domestica” o “altro”.

Una volta ricevuta la segnalazione, la Sala Operativa della Questura ha diramato la nota alle Volanti presenti sul territorio, che prontamente hanno raggiunto la zona interessata, intercettando l’uomo.

Quest’ultimo, che come da nota si aggirava con fare sospetto nella parte bassa del capoluogo, aveva uno zaino in spalla, contenente tronchesi e cavi elettrici senza darne giustificato motivo; altresì, da accertamenti svolti nell’immediatezza, l’uomo è risultato destinatario della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal comune di Frosinone per due anni, emesso nell’aprile di quest’anno.

Alla luce di quanto emerso, per il 46enne è scattata la denuncia e dovrà rispondere di possesso ingiustificato di chiavi alterate o contraffatte o di strumenti atti ad aprire o forzare serrature, per i quali il soggetto non ha saputo giustificare l’uso lecito e di inottemperanza al Foglio di Via Obbligatorio.

L’attività posta in essere dalla Polizia di Stato è stata resa possibile grazie alla collaborazione della cittadinanza nell’ottica di una convivenza sociale fondata sulla condivisione dei valori di legalità e rispetto.

È importante evidenziare che l’applicazione “YouPol” non sostituisce i numeri di emergenza 112 NUE (uno uno due, Numero Unico di Emergenza).

