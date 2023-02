Frosinone, seconda sconfitta in serie C. Perdono anche U18 e U14

Serie C, Villa Aurelia – Frosinone Pallanuoto 14-10 (3-5, 3-1, 5-2, 3-2)

Seconda sconfitta consecutiva per il Frosinone Pallanuoto nel campionato nazionale di serie C. Al Centro Sportivo Le Cupole di Acilia, i ragazzi di Fabrizio Spinelli hanno perso 14-10 contro il Villa Aurelia. I ciociari partono bene e chiudono 3-5 il primo tempo. Nella seconda frazione, prima l’illusorio 3-6, poi inizia la lenta e inesorabile rimonta dei padroni di casa: parziale di 8-2 e a fine terzo siamo 11-8 per la squadra di Andrea Cappotto. Nell’ultimo periodo, i gialloblù ci provano, ma con confusione e iniziative individuali. Finisce 14-10: questo Frosinone può fare di più.

Le parole dell’allenatore Fabrizio Spinelli: «Sono decisamente arrabbiato e deluso da questa partita. Arrabbiato perché abbiamo perso una gara che – nonostante tutto – potevamo anche portare a casa. Deluso perché nelle fasi più decisive della partita non ho avuto il contributo da chi mi aspettavo lo potesse dare. Abbiamo sicuramente dei problemi all’interno del gruppo, già oggi avremo un confronto per il bene della squadra».

Frosinone Pallanuoto: Fiorini R., Fiorini L., Marzocchi 2, Pisa L., Pisa R., Sapio, Caracuzzi 2, Ceccarelli 4, Ricci 1, Prosseda 1, Mastracci, Frasca, Magliocco. TPV: Fabrizio Spinelli

U18, Zero9 – Frosinone Pallanuoto 15-2

Arriva un’altra sconfitta per il Frosinone Pallanuoto nel campionato U18, battuto 15-2 sul campo della Zero9. Primo tempo con tanti errori da una parte e dall’altra, chiuso 3-1 con i gialloblù a resistere alla maggiore esperienza e preparazione degli avversari. Il secondo parziale è quello che apre il match, che scivola via dalle mani dei ciociari. I padroni di casa alzano il ritmo e conquistano 3 punti che li mantengono al primo posto in classifica di questo girone.

U14A, Lazio Nuoto – Frosinone Pallanuoto 11-7 (2-2, 1-2, 3-2, 5-1)

Grande partita del Frosinone Pallanuoto nel campionato U14 girone élite. Alle Cupole di Acilia , i ciociari perdono 11-7, ma tengono testa alla Lazio Nuoto per tre tempi. Con entrambe le squadre prive – per motivi diversi – dei propri elementi migliori, per una domenica i protagonisti sono il collettivo e i singoli che riescono con merito a mettersi in mostra. Grande equilibrio, con i gialloblù avanti 3-4 al cambio campo e sul punteggio di 6-6 a fine terzo. Poi nell’ultimo tempo il break decisivo dei biancocelesti che decide la gara.

Il commento dell’allenatore Federico Ceccarelli: «Sono molto contento della prestazione dei ragazzi. Abbiamo tenuto testa a una squadra di livello, senza il nostro giocatore migliore. Questa è senza dubbio una partita che ha fatto crescere tutti i nostri elementi. Complimenti alla Lazio che ha vinto questo scontro diretto per il secondo posto: noi dobbiamo continuare a lavorare per migliorare come singoli e come squadra in vista del girone di ritorno».

Frosinone Pallanuoto: Riggi, Cecconi, Quattrociocchi, Caciolo, – , Cristofanilli, Venditti, Solli, Rea, Verdicchio, Garavelli, Santoriello, – . TPV: Federico Ceccarelli.

