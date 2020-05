Frosinone, scuola Maiuri: avanti con l’efficientamento energetico.

L’amministrazione Ottaviani sta proseguendo il programma relativo alla riqualificazione edilizia del patrimonio scolastico di competenza comunale. Il settore lavori pubblici, coordinato dall’assessore Fabio Tagliaferri, ha avviato il procedimento per l’affidamento del Servizio tecnico per la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) post intervento all’efficientamento energetico della scuola elementare “Amedeo Maiuri”. La relazione fa seguito all’esecuzione dei lavori di sostituzione integrale degli infissi presenti nelle aule e dei locali occupati da personale amministrativo, con l’installazione di nuovi infissi ad elevata prestazione termica.L’istituto di viale Tevere, inoltre, sarà dotato di una palestra nuova, per consentire l’esercizio della pratica sportiva in loco ai numerosi studenti che frequentano il plesso scolastico, in totale sicurezza. L’amministrazione Ottaviani sta impiegando circa un milione di euro, dunque, in interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento sulla struttura deputata all’attività fisica dei piccoli alunni, che potrà ospitare, in futuro, anche nuove attività didattiche ed extradidattiche, di carattere ludico e ricreativo.

